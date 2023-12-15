Таможня пресекла вывоз в США черепа вымершего более 10 тыс. лет назад млекопитающего

Владелец черепа шерстистого носорога отправил его посылкой из Якутии в Америку через Калининград

КАЛИНИНГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Российские таможенники пресекли незаконную переправку в США через Калининград черепа шерстистого носорога - ископаемого животного, вымершего более 10 тыс. лет назад и представляющего интерес для ученых. Редчайший образец древнего млекопитающего передан представителям Минкультуры РФ, сообщила руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"Гражданин РФ - владелец черепа шерстистого носорога отправил его посылкой из Якутии в США через Калининград. В ходе проведения таможенного контроля почты калининградские таможенники обнаружили, что отправителем не представлены необходимые разрешительные документы на пересылку такого груза", - рассказала она.

Экспертиза подтвердила, что пересылаемый образец черепа исторического животного является частью ископаемого млекопитающего вымершего 8-14 тыс. лет назад вида шерстистого носорога и относится к категории культурных ценностей, как редкий образец, представляющий интерес для палеонтологии, отметила Иванова. Масса черепа составила 12,97 кг, длина - более 80 см.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3. ст.16.2 КоАП РФ. В октябре 2023 года суд признал имущество бесхозяйным, культурная ценность обращена в собственность государства.

"14 декабря сотрудники Калининградской областной таможни передали представителям управления Минкультуры России по СЗФО череп шерстистого носорога, который планировали незаконно вывезти с территории России", - уточнила представитель таможни.

Шерстистый носорог или волосатый носорог является вымершим млекопитающим семейства носороговые отряда непарнокопытные. Был распространен в Евразии, окончательно исчезнув 8-14 тыс. лет назад. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения. Этот носорог был типичным представителем так называемой мамонтовой фауны.