На ферме в Татарстане около 25 телят погибли при пожаре

Открытое горение ликвидировано на площади 100 кв. м

КАЗАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Во время пожара на животноводческой ферме в Татарстане погибли 25 телят, открытое горение ликвидировано на площади 100 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре на ферме в селе Нижний Куюк Атнинского района поступило ночью. "По прибытии пожарных расчетов происходило горение внутренней дощатой обшивки одноэтажного здания телятника размером 10 на 100 м. Пожарные ПСЧ-56 эвакуировали 85 телят. В результате пожара до прибытия пожарных погибли 25 телят", - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 100 кв. м. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.