СМИ: бразильский подросток взломал аккаунт первой леди в X

По данным газеты Folha de S.Paulo, он нашел данные для входа в профиль Розанжелы Лулы да Силвы в интернете, куда они попали в результате утечки

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 декабря. /ТАСС/. Семнадцатилетний подросток в ходе обысков признался бразильской полиции, что взломал учетную запись первой леди республики Розанжелы Лулы да Силвы в социальной сети X (ранее Twitter). Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По их информации, подросток нашел данные для входа в ее профиль в интернете, куда они попали в результате утечки данных. Иные подробности в интересах следствия не разглашаются.

Ранее телеканал CNN Brasil сообщил, что 12 декабря на странице Розанжелы Лулы да Силвы было размещено большое количество изображений "порнографического и женоненавистнического характера", содержавших ненормативную лексику и оскорбления.

Как заявил каналу юрист Марселу Крешпу, специализирующийся на цифровом праве, в Бразилии размещение подобных постов в социальных сетях считается уголовным преступлением. За взлом чужого компьютера в стране предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от одного года до четырех лет.