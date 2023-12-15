Жителя Архангельской области подозревают в госизмене в пользу Украины

По данным пресс-службы регионального УФСБ, мужчина получил задание совершить теракт

АРХАНГЕЛЬСК, 15 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении жителя Архангельской области, его обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

"Следственным подразделением РУФСБ России по Архангельской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), - указано в сообщении. - Установлено, что задержанный вступил в сговор с представителями украинских спецслужб в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности в ущерб безопасности Российской Федерации".

По указанию иностранных кураторов он получил задание на совершение террористического акта в Архангельской области. Он должен был поджечь имущество войсковой части, предназначенное для обеспечения несения боевого дежурства, и выполнения других специальных задач, в том числе в рамках СВО.

В сентябре 2023 года при подготовке к совершению террористического акта злоумышленника задержали сотрудники РУФСБ. Ранее в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый провел рекогносцировку военного объекта, сфотографировал размещенное там имущество, разработал маршрут подхода и отхода, приобрел средства поджога. Далее он прибыл к воинской части и стал готовить зажигательную смесь, его остановила ФСБ России.