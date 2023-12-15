Суд оштрафовал директора севастопольской школы, не допустившую ученицу из-за цвета волос

В школе действовало утвержденное приказом директора положение о внешнем виде учеников, которое в противовес законодательству устанавливало ограничения для школьников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей директора севастопольской школы, которая не допустила к урокам ученицу с окрашенными в рыжий цвет волосами. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.

"По материалам прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя суд оштрафовал директора школы за нарушение права ученицы на образование. Установлено, что 4 сентября 2023 года директор одной из школ Гагаринского района не допустила к учебному процессу 15-летнюю ученицу 9-го класса с окрашенными в рыжий цвет волосами", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в школе действовало утвержденное приказом директора положение о школьной форме и внешнем виде учеников, которое в противовес законодательству устанавливало ограничения для школьников, в том числе на прически. Сотрудники прокуратуры опротестовали это положение.

В отношении директора возбудили административное дело по ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций), суд назначил ей штраф в 30 тыс. рублей.