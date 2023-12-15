В Москве задержали пассажира, упавшего на пути на станции метро "Кузнецкий мост"

Его передали медикам

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пассажира, упавшего на пути на станции метро "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел на станции метро "Кузнецкий мост". На пути упал пассажир, его достали. Человек жив, задержан сотрудниками полиции", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что интервалы движения поездов на фиолетовой ветке метро Москвы увеличены из-за инцидента с пассажиром. Позже движение ввели в график. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС факт падения человека на пути. "Пассажир жив, передан медикам", - сказал собеседник агентства. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.