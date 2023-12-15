Суд еще на два месяца продлил арест пасынку Стаса Намина

Роман Микоян будет находится под стражей до 18 февраля

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Истринский городской суд Московской области до конца февраля 2024 года продлил срок ареста пасынка рок-музыканта Стаса Намина, обвиняемого в убийстве брата и его бабушки. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, заседание снова прошло в закрытом от СМИ и публики режиме.

"Постановлением Истринского городского суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении в отношении обвиняемого Романа Микояна меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 18 февраля 2024 года, то есть еще на два месяца. Судебное заседание прошло в закрытом режиме", - рассказала представитель суда.

Как ожидается, защита обжалует продление срока ареста Роману Микояну, который признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.