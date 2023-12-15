В Петербурге огласили приговор экс-сенатору Сабадашу по делу о хищении 952 млн рублей

Суд назначил Александру Сабадашу и двум бывшим топ-менеджерам банка 7,5 года в колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге назначил в качестве наказания 7,5 года в колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей бизнесмену и экс-сенатору Александру Сабадашу и двум бывшим топ-менеджерам банка "Таврический" по делу о хищении у последнего более 952 млн рублей. По 15 эпизодам из 16 истекли сроки давности, а подсудимых освободили от наказания в виде лишения свободы в связи с отбытием на стадии следствия, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Сабадаша, который обвинялся в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и двух эпизодов по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем), Дмитрия Гаркуши и Сергея Сомова, которые обвинялись в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

Всем фигурантам суд назначил наказание в виде 7,5 года в колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. рублей. Все трое были освобождены по отбытию на стадии следствия. Сабадаша оправдали по статье об отмывании за отсутствием состава преступления.

По 15 эпизодам мошенничества суд прекратил производство из-за истекших сроков давности, но признал за потерпевшими право на возмещение ущерба в рамках гражданского процесса. Оставшийся эпизод касался хищения у банка "Таврический" 75 млн рублей в 2014 году. Установлено, что подсудимые оформили кредит ООО "Норфолк" без заключения о финансовом состоянии заемщика. В пользу потерпевших суд взыскал по нему 75 млн рублей.

В 2017 году Сомов, Гаркуша и Сабадаш уже были осуждены и отбыли наказание в колонии общего режима за хищение 189 млн рублей из средств "Таврического". Вопреки установленным процедурам выдачи кредитов, члены правления банка перевели деньги на счет подконтрольного Сабадашу ликеро-водочного завода "Ливиз", а затем направили эти средства за рубеж - на счета других лиц, также подконтрольных Сабадашу.

В марте 2015 года Гагаринский суд Москвы приговорил Сабадаша к шести годам заключения в колонии строгого режима. Тогда бизнесмена признали виновным в покушении на мошенничество при возврате НДС на 1,8 млрд рублей (в деле фигурировала принадлежавшая ему компания "Выборгская целлюлоза"). В 2003-2006 годах Александр Сабадаш был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа.