В Ингушетии арестовали подозреваемого в даче взятки оперативнику

Возбуждено уголовное дело

МАГАС, 15 декабря. /ТАСС/. Магасский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для экс-директора казенного учреждения в Ингушетии, подозреваемого в даче взятки оперативному сотруднику. Размер взятки составил 2 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"Управлением ФСБ России по Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен факт передачи взятки в размере 2 млн рублей оперативному сотруднику бывшим директором государственного казенного учреждения. <…> Магасским районным судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Сотрудники управления ФСБ проводили оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление хищения бюджетных средств в госучреждении. Бывший директор учреждения, 55-летний мужчина, попытался подкупить сотрудника органа безопасности. Деньги он передал в салоне автомобиля на территории Джейрахского района, после чего был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в особо крупном размере". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.