В Испании задержали 14 работников аэропорта за кражи из чемоданов на €2 млн

В отношении еще 20 сотрудников проводится расследование

МАДРИД, 15 декабря. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании задержала 14 работников международного аэропорта Тенерифе-Южный (автономное сообщество Канарские острова) по подозрению в кражах из чемоданов пассажиров. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, еще в отношении 20 сотрудников аэропорта заведено расследование. Предполагается, что стоимость только обнаруженных украденных вещей составляет почти €2 млн.

Расследование началось после того, как стражи порядка заметили рост числа жалоб со стороны путешественников из-за краж в их чемоданах. Сотрудники гражданской гвардии провели обыски как в камерах хранения работников аэропорта, так и в их машинах и домах. Среди прочего, стражи порядка изъяли несколько десятков дорогостоящих часов, 120 ювелирных изделий, мобильные телефоны, электронные устройства и наличные средства.