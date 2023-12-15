В Туле под тяжестью снега обрушилась крыша жилого многоквартирного дома

Пострадавших нет

ТАСС, 15 декабря. Деревянные пролеты крыши многоквартирного дома на улице Зорге в Туле обрушились под тяжестью снега, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Тульской области.

"Прокуратура Пролетарского района Тулы организовала проверку в связи с обрушением части кровли многоквартирного жилого дома по ул. Р. Зорге. 15 декабря в жилом многоквартирном доме 1978 года постройки под тяжестью осадков обрушились пролеты деревянных перекрытий. Пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, ликвидация последствий ЧП взята на контроль. "Будет дана оценка соблюдения жилищного законодательства по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в зимний период, в том числе своевременности проведения капитального и текущего ремонтов дома. В целях защиты прав жильцов многоквартирного дома при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.