ВСУ выпустили 30 снарядов по двум подконтрольным РФ селам в Харьковской области

Украинские военные ранее обстреляли село Новоегоровка в подконтрольной РФ части Харьковской области, выпустив около 10 снарядов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Украинские военные выпустили более 30 снарядов по селам Новоегоровка и Берестовое в подконтрольной РФ части Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"Более 30 снарядов прилетело по населенным пунктам Новоегоровка и Берестовое со стороны ВСУ. Помогаем местным жителям восстанавливать повреждения в результате обстрела", - написал Ганчев.

13 декабря сообщалось, что украинские военные обстреляли село Новоегоровка в подконтрольной РФ части Харьковской области, выпустив около 10 снарядов.