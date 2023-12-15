В Москве до 17 лет колонии получили работники ОПК за хищение комплектующих к МиГ-29

Из незаконного оборота изъята похищенная продукция на общую сумму свыше 50 млн рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Несколько сотрудников Московского машиностроительного предприятия имени В. В. Чернышева получили до 17 лет лишения свободы за хищение и контрабанду комплектующих к авиационным двигателям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Тушинским районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор в отношении отдельных работников АО "ММП имени В. В. Чернышева" и бывшего сотрудника предприятия, причастных к хищению продукции военного назначения. В результате проведенных УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с подразделениями центрального аппарата ведомства, а также ФТС России оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что данные лица являются участниками трансграничной организованной преступной группы, специализирующейся на организации массовых хищений комплектующих к авиационным двигателям для истребителей семейства МиГ-29 в целях контрабандного вывоза в интересах оборонных ведомств иностранных государств", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что в результате пресечения противоправной деятельности организованной преступной группы из незаконного оборота изъята похищенная продукция АО "ММП имени В. В. Чернышева" на общую сумму свыше 50 млн рублей.

"На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственной службой управления в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158, 210 УК России (кража в особо крупном размере и организация преступного сообщества) соответственно", - сказали в УФСБ.

Организатор преступного сообщества, а также 9 участников противоправной деятельности признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы сроком до 17 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях.