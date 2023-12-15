Суд ужесточил наказание до пожизненного участнику "банды амазонок"

Среди преступлений банды - убийство сотрудника МВД, его супруги и двоих малолетних детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Третий апелляционный суд по апелляции прокуратуры Ростовской области ужесточил наказание до пожизненного Сергею Синельнику - участнику "банды амазонок", орудовавшей на юге России в течение шести лет, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"По апелляционному представлению прокуратуры Ростовской области ужесточен приговор одному из участников "банды амазонок". Судебная коллегия по уголовным делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, согласившись с доводами представителя Генеральной прокуратуры РФ, назначила Сергею Синельнику наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

В феврале Ростовский областной суд признал участников банды - Инессу и Викторию Тарвердиевых, Анастасию и Сергея Синельник виновными в нападении на водителей и полицейских на юге РФ и по совокупности преступлений назначил Инессе и Виктории Тарвердиевым по 25 лет колонии общего режима каждой, Анастасии Синельник - 24 года колонии общего режима и Сергею Синельнику - 25 лет колонии строгого режима.

Банда действовала на территории Ставропольского края и Ростовской области с июля 2007 по сентябрь 2013 года. Среди преступлений банды - убийство в 2009 году на федеральной трассе "Дон" сотрудника МВД из Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супруги и двоих малолетних детей. Всего преступники совершили не менее 10 убийств.