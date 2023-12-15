На польско-украинской границе машина сбила трех украинских водителей

Пострадавшие получили незначительные травмы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Автомобиль с польскими номерами сбил трех украинских водителей на польско-украинской границе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии изданию "Украинская правда".

"14 декабря на польско-украинской границе произошел наезд на трех украинских водителей. На место ДТП сразу отправился украинский консул", - сказал Николенко.

По его словам, граждане Украины получили незначительные травмы, медицинскую помощь им оказали на месте. "Водитель автомобиля на польской регистрации, который совершил наезд, задержан полицией", - подчеркнул представитель МИД.

Украинские консулы взаимодействуют с польскими правоохранителями и держат вопрос расследования на контроле. Пострадавшие водители прошли оформление на границе и вместе со своим автотранспортом вернулись на Украину, подытожил дипломат.

Напряженная ситуация на польско-украинской границе сохраняется почти полтора месяца. 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. 23 ноября к ним добавился четвертый. Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Переговоры с протестующими пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя.

11 декабря власти польского города Дорохуск на границе с Украиной приняли решение отозвать разрешение на протест польских перевозчиков. Несмотря на решение властей, демонстранты продолжили блокировать дороги. По данным украинской таможни, организаторы забастовки подали новую заявку на повторную акцию протеста, которую польские перевозчики хотят начать 18 декабря.