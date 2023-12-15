Дело возбудили на жительницу Бердянска за фейки об обстрелах ЗАЭС российской армией

По версии следствия, гражданка Украины в одной из социальных сетей также опубликовала заведомо ложную информацию, содержащую сведения о больших потерях военнослужащих РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Бердянска за ложные сообщения об обстрелах Запорожской АЭС российской армией. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

"По материалам проверки прокуратуры Запорожской области возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. <…> Установлено, что в марте 2022 года 57-летняя гражданка Украины, находясь в городе Бердянске, со своего телефона в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую сведения о больших потерях военнослужащих Российской Федерации, а также данные об обстрелах Вооруженными силами России Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).