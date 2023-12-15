В Челябинске мобилизованного осудили за самовольное оставление воинской части

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима

ЧЕЛЯБИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Челябинский гарнизонный военный суд признал мобилизованного военнослужащего виновным в том, что он трижды самовольно оставлял воинскую часть. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Мобилизованный военнослужащий признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы продолжительностью свыше одного месяца), и одного преступления, предусмотренного ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца). Суд назначил ему по совокупности совершенных преступлений наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

По информации суда, мобилизованный имел цель временно уклониться от военной службы, желая отдохнуть. Всякий раз он уезжал проживать к себе домой. Его местонахождение устанавливалось сотрудниками полиции и сотрудником военной комендатуры.