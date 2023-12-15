Суд избрал запрет определенных действий для замдиректора брянской гимназии

Лариса Католикова обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц

БРЯНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Брянский областной суд удовлетворил жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста заместителю директора по административно-хозяйственной работе гимназии №5, где 7 декабря восьмиклассница открыла стрельбу, заменив домашний арест на запрет определенных действий, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Заменить меру пресечения в виде домашнего ареста <…> на запрет определенных действий", - сказал судья.

Суд возложил на Ларису Католикову обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд. А также запретил ей находиться в корпусах гимназии, общаться с участниками судопроизводства по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом, следователей, сотрудников правоохранительных органов, защитников.

Католикова обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). 10 декабря Советским районным судом ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 12 декабря адвокат Католиковой подал жалобу на постановление суда.

Ранее ТАСС сообщал, что защитник замдиректора при назначении меры пресечения просил учесть состояние здоровья Католиковой, а также тот факт, что ее младший сын находится в зоне проведения специальной военной операции.