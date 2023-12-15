На Ставрополье возбудили уголовное дело из-за аварийного участка дороги

По данным следствия, из-за халатности сотрудников контрольно-надзорных органов, которые не обеспечили мониторинг и профилактические мероприятия, на трассе погибли 4 человека и 12 пострадали

СТАВРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по факту халатности возбудили из-за аварийно-опасного участка дороги в селе Обильное Ставропольского края. За короткое время произошло 10 аварий с 4 погибшими и 12 пострадавшими, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"На участке трассы А-167 Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды за непродолжительный период времени произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 человека, ранено - 12. Причинами указанных ДТП является отсутствие в пределах села Обильное ограничивающих скорость знаков, светофоров, а также осветительных приборов", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления, уголовное дело расследуется по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья или смерти человека". По версии следствия, люди погибли из-за халатности сотрудников контрольно-надзорных органов, которые не обеспечили мониторинг и профилактические мероприятия.

В пресс-службе отмечают, что благодаря работе следователей на опасном участке дороги установили светофор для пешеходов. Запланировано оборудование искусственного освещения пешеходного перехода.