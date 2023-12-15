Для экс-президента Внешпромбанка Маркус по второму делу о хищении запросили 14,5 года

Гособвинение также попросило назначить Ларисе Маркус штраф в размере 1,5 млн рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Гособвинение просит Хамовнический суд Москвы в рамках уголовного дела о присвоении 156 млрд рублей приговорить к 14,5 года колонии сестру бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова Ларису Маркус - экс-президента этого кредитного учреждения. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"В ходе прений сторон гособвинение попросило признать Маркус Ларису Ивановну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), и назначить ей наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере один миллион рублей, частично присоединить наказание по приговору от 12 мая 2017 года и окончательно назначить наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей", - сказала представитель суда.

Кроме того, прокурор просит лишить Маркус права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в кредитно-финансовых организациях сроком на три года.

Кроме Маркус на скамье подсудимых - бывшие первый вице-президент банка Али Аджин (ранее был свидетелем обвинения по первому делу в отношении Маркус), начальник отдела кредитования Марина Клюева, а также, по данным следствия, четверо людей, осуществлявших обналичивание денег, - Екатерина Берлин, Ольга Мулина, Евгений Орас и Генрих Малой. В зависимости от роли и участии в преступлениях прокурор попросил суд признать фигурантов виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить им от 4 до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафами от 1 до 1,5 млн рублей.

Невозвратные кредиты

По данным следствия, Беджамов и его родная сестра Лариса Маркус, являвшаяся президентом банка, в апреле 2009 года создали преступную группу в целях хищения средств Внешпромбанка, в состав которой вошли вице-президент банка Екатерина Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие. С апреля 2009 по декабрь 2015 года, считает следствие, средства банка были присвоены путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов банка без их ведома - в общей сложности на 156 млрд рублей.

В мае 2017 года Хамовнический суд приговорил Ларису Маркус к 9 годам лишения свободы, позднее Мосгорсуд сократил срок до 8,5 года, ее заместителя Екатерину Глушакову - к 4 годам.

Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка в январе 2016 года. Георгий Беджамов был также президентом Федерации бобслея и скелетона России. Его задержала полиция Монако в апреле 2016 года. В июле 2016 года апелляционный суд Монако отказал в экстрадиции Беджамова, а в сентябре Минюст княжества сообщил, что князь Альбер II принял решение отказать в экстрадиции в РФ. По словам источника, Беджамов из Монако уехал в Великобританию и сейчас находится в Лондоне.