Экс-главу "Метростроя Северной столицы" задержали за ущерб бюджету в 60 млн рублей

Владимиру Шмидту запретили покидать Петербург, посещать КРТИ и АО "МССС", общаться с участниками по делу, а также с действующими и бывшими работниками указанных организаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали зампредседателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Владимира Шмидта, ранее занимавшего пост гендиректора АО "Метрострой Северной столицы", а также экс-главу городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина по делу о превышении должностных полномочий, которое привело к ущербу бюджету города почти в 60 млн рублей. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Владимира Шмидта и Андрея Левакина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

На весь период предварительного расследования суд запретил обвиняемым покидать пределы Санкт-Петербурга, посещать КРТИ и АО "МССС", общаться с участниками по делу, а также с действующими и бывшими работниками этих организаций.

По данным следствия, в декабре 2021 года "Метрострой Северной столицы" в рамках общего госконтракта на строительство метро в Петербурге обязался, в том числе обустроить пересадочный узел между станциями "Путиловская" и "Кировский завод". При строительстве КРТИ принял решение изменить проект в части положения узла - для этого требовалось организовать дополнительную стройплощадку для замораживания грунтов и сооружения других конструкций, значительно отличавшихся от первоначальных решений. Однако разработанная проектная документация получила отрицательные заключения Главгосэкспертизы. Несмотря на это, начальник КРТИ настоял на запуске работ, желая создать видимость соблюдения сроков их выполнения. По указанию Левакина в АО "Метрострой Северной столицы" передали не прошедшие экспертизу и неутвержденные документы.

Шмидт осознавал незаконность решений главы комитета, тем не менее также распорядился начать строительство - при этом дал указание использовать на эти цели деньги, которые компания получила по госконтракту от города в виде авансовых платежей за другие работы.

С февраля по сентябрь 2022 года "Метрострой Северной столицы" вел на улице Васи Алексеева работы по переносу сетей, устройству забора и бытового городка, вырубке деревьев, срезанию почвы, укладке железобетонных плит, заливке кондукторной плиты, вырубке торцевой стены и проходке восходящей штольни малого наклонного хода - общие затраты составили 37,5 млн рублей. А уже в июле 2023 года положительное заключение получил другой проект пересадочного узла, исключающий работы, которые АО "Метрострой Северной столицы" успело провести на площадке. Чтобы ликвидировать последствия невостребованной стройки, компании пришлось потратить еще 22,2 млн бюджетных рублей. Своей вины Левакин и Шмидт не признали.