Amazon грозит штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Заседание суда назначено на 9 января

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Компании Amazon грозит штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом ТАСС сообщили в Таганском районном суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол Роскомнадзора, составленный по ч. 2 ст. 19.41 КоАП РФ в отношении Amazon.com, Inc (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Заседание суда назначено на 14:30 9 января", - сказали в суде. Компании грозит максимальное наказание в виде штрафа в 4 млн рублей.

Американская компания Amazon неоднократно привлекалась в России к административной ответственности за отказ удалить запрещенную информацию. Так, в октябре 2022 года ей был назначен штраф в 3 млн рублей. Как следует из материалов дела, компания отказалась удалить из одной из связанных с ней соцсетей репосты с запрещенного в РФ сайта Hydra, на котором содержится информация по изготовлению и продаже наркотиков. Также осенью 2022 года Amazon была оштрафована на 1 млн рублей за публикацию на своих ресурсах материалов с пропагандой суицида.