СК предлагает лишать приобретенного гражданства за все тяжкие и особо тяжкие преступления

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России предлагает лишать гражданства РФ, которое было ранее приобретено, за любые тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В этой связи необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, а не только за отдельные виды преступлений, как это установлено в действующем законе "О гражданстве РФ", - говорится в сообщении.