В Сочинском нацпарке повторно задержали браконьеров с "букетами" реликтовой иглицы

По предварительной оценке, причиненный парку ущерб превысил 30 млн рублей

СОЧИ, 15 декабря. /ТАСС/. Группа сборщиков краснокнижной вечнозеленой иглицы колхидской задержана на территории Сочинского национального парка. Это вторая группа браконьеров за последнюю неделю, в этот раз причиненный нацпарку ущерб, по предварительной оценке, превысил 30 млн рублей, сообщила пресс-служба парка.

Браконьеры стремятся навязать "букеты" вечнозеленого эндемика и потом сбыть продукцию в цветочные магазины или дизайнерам-оформителям, у которых это растение сейчас крайне востребовано для сезонных композиций. По мнению специалистов, сбор растения браконьерами является одной из основных причин того, почему иглица колхидская оказалась под угрозой исчезновения. Сборщики декоративного растения нередко срезают все ветви куста, что приводит к его гибели, добавили в пресс-службе.

"Сотрудники оперативной группы нацпарка в ходе патрулирования территории Лазаревского лесничества задержали группу сборщиков краснокнижной иглицы. На месте был проведен досмотр мешков, нарушители признались, что сами срезали ветки краснокнижного растения. Всего госинспекторы насчитали 9 680 веток рускуса. По предварительной оценке, сумма ущерба особо охраняемой природной территории составила более 31 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вещественные доказательства вместе с задержанными сборщиками доставлены в отдел полиции Лазаревского района. Это вторая группа браконьеров за последнюю неделю, первая была задержана с 5 тыс. веток иглицы колхидской в Лазаревском районе на территории Солох-Аульского лесничества Сочинского нацпарка. Тогда сумма ущерба природной территории составила более 16 млн рублей.

Иглица колхидская (Ruscus colchicus) - реликтовый вид, эндемик, находящийся под угрозой исчезновения и внесенный в Красные книги России и Краснодарского края. Растение примечательно тем, что на основных стеблевых побегах формируются ветви - филлокладии, имеющие листовидную форму. Многие называют их "листьями", но на самом деле это видоизмененные ветви.