Суд оштрафовал журналистку Фельгенгауэр за нарушение закона об иноагентах

Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы оштрафовал журналистку Татьяну Фельгенгауэр (признана в РФ иноагентом) на 40 тыс. рублей за отказ использовать маркировку иностранного агента на постах в ее социальных сетях.

"Суд рассмотрел протокол в отношении Шадриной Т. В. (псевдоним Фельгенгауэр), признал ее виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания статуса иноагента) и назначил ей наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей", - сказали в суде.

Это уже второй раз, когда журналистку привлекают к административной ответственности за данное правонарушение. В мае этого года Никулинский суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей. Поводом послужил появившийся на YouTube-канале журналистки 9 февраля ролик "Богатые тоже прячут", в котором отсутствовала маркировка о том, что видеоматериал создан иноагентом. После этого Роскомнадзор составил в отношении Фельгенгауэр протокол об административном правонарушении и направил его в суд.

Минюст признал Фельгенгауэр иноагентом в октябре 2022 года.