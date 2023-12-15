В Петербурге отправили в СИЗО шестого фигуранта дела с "переодетыми" полицейскими

Фигурантов обвиняют в разбое и вымогательстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу шестого обвиняемого по уголовному делу о разбое и вымогательстве с участием двух полицейских. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мейлиса Гарлыева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 6 февраля 2024 года", - говорится в сообщении. Своей вины Гарлыев не признал. По данным пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, фигуранту 26 лет, он имеет гражданство Туркмении.

Как сообщал ТАСС, ранее суд арестовал пятерых обвиняемых по уголовному делу: сотрудников 59 отдела полиции УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга Виталия Тугбаева и Егора Поддубного, а также их соучастников Шахина Раджабалиева, Даниила Молодцева и Шаменяра Садыгзаде.

По данным предварительного расследования, в ноябре злоумышленники узнали о том, что бывшая сожительница 32-летнего потерпевшего потребовала от него 300 тыс. рублей в качестве материальной компенсации за размолвку - получение этих денег и взялись обеспечить соучастники. Вечером 21 ноября Раджабалиев и Поддубный пригласили мужчину на встречу в кафе на Придорожной аллее, куда тот прибыл вместе со знакомым, и потребовали передать им 300 тыс. рублей под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за физический вред, который потерпевший якобы причинил своей бывшей девушке. Мужчина отказался, после чего его попытались задержать - уже под предлогом совершения мошенничества, но он оказал сопротивление. В итоге его избили и поместили вместе с товарищем в полицейский УАЗ. Решив, что против них действуют переодетые в полицейских преступники, потерпевшие смогли тут же угнать автомобиль и поехали в сторону ближайшего 59-го отдела полиции на улице Есенина, где рассчитывали получить помощь.

Соучастники пустились в погоню за беглецами, при этом неоднократно стреляли по полицейской машине из травматического пистолета. На Сиреневом бульваре фигуранты блокировали УАЗ, избили потерпевших и, надев на одного из мужчин наручники, похитили у него все имевшиеся при себе 160 тыс. рублей. Затем полицейские доставили потерпевших в тот самый 59-й отдел и составили на них протоколы о мелком хулиганстве, которое те якобы совершили.