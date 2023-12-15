Взорвавший гранаты в украинском сельсовете депутат перенес операцию

Его ранение не смертельно, сообщил украинский журналист Виталий Глагола

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области от правящей партии "Слуга народа" Сергей Батрин, взорвавший несколько гранат в ходе его заседания, перенес операцию, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

"Подрывник жив и находится в Свалявской больнице после взрыва. <...> Операцию депутату-подрывнику завершили - у него было несмертельное ранение в живот. Еще один депутат в очень тяжелом состоянии - он получил ранение осколком в голову. За его жизнь борются врачи", - написал он в Telegram-канале.

По данным журналиста, в Свалявскую городскую больницу Закарпатской области доставлены 20 человек, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Еще трое перевезены в больницу в Ужгороде.

В пятницу депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин 1969 года рождения взорвал несколько гранат на заседании Керецковского сельсовета, которое проходило в небольшом помещении. В результате ранены 26 человек, 6 из них - в тяжелом состоянии. Власти Закарпатской области созвали срочное заседание местного совета обороны для принятия оперативных решений.

Согласно информации депутата Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, причиной поступка Батрина был личный конфликт с главой Керецкой объединенной территориальной общины Михаилом Мушкой. В момент инцидента депутаты обсуждали вопрос принятия бюджета на 2024 год. По данным издания "Страна", Батрин был не согласен с проектом. Он хотел, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на следующий год. Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как теракт.