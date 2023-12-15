На Кубани в ДТП погиб один человек

В сторону Кропоткина временно ограничивали движение транспорта

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Грузовой и легковой автомобили столкнулись на автодороге Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края, в результате ДТП погиб один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции края.

"По предварительным данным, 15 декабря на автодороге Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края 42-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с грузовым автомобилем, который отбросило на автомобиль Lada Granta, двигающийся в попутном направлении. В результате ДТП водитель ВАЗ-2109 скончался на месте аварии. В связи с ДТП на автодороге Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края 98-й км ограничено движение в сторону Кропоткина, организован объезд через автодорогу Тбилисская - Кропоткин", - говорится в сообщении ведомства.

Позже в Госавтоинспекции края сообщили о восстановлении движения. "Движение восстановлено, все ограничения сняты", - говорится в сообщении ведомства.