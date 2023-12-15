В Коми возбудили дело о халатности чиновников при обеспечении жителей дровами и углем

По данным прокуратуры республики, соглашения с подрядчиками на поставку дров заключили несвоевременно, а на поставку угля не заключили совсем

СЫКТЫВКАР, 15 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Коми о халатности чиновников Печорского района при обеспечении жителей отдаленных сельских территорий углем и дровами. Проблема затронула жителей 19 населенных пунктов, сообщила прокуратура республики.

"По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственный отдел по Печоре СУ СКР по Республике Коми возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Основанием для проверки прокуратуры послужили сообщения в СМИ и соцсетях. При проведении проверки установили, что соглашения с подрядчиками на поставку дров заключили несвоевременно, а на поставку угля не заключили совсем.

В результате бездействия администрации района, несмотря на поданные гражданами заявки, с начала года и до начала прокурорской проверки жители восьми населенных пунктов Печорского района, проживающие в домах с печным отоплением, не обеспечены углем, а жители 11 населенных пунктов не обеспечены либо несвоевременно снабжены дровами.