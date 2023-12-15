СК возбудит дело после высказываний участников антироссийских акций в Германии и Италии

Они публично призывали к совершению другими государствами противоправных действий против России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с высказываниями участников антироссийских мероприятий в Германии и Италии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, в эфире федерального телеканала вышел сюжет о прошедших в Германии и Италии мероприятиях под названием "Форум свободных народов постРоссии" (организация признана нежелательной на территории РФ). Среди участников встреч - фигуранты уголовных дел, находящиеся в розыске, и радикальные представители незаконных оппозиционных течений. На видеозаписях участники публично призывают к совершению другими государствами противоправных действий, посягающих на интересы России.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с прозвучавшими высказываниями и дать правовую оценку действиям указанных лиц", - говорится в сообщении.