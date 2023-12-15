В Татарстане произошел разлив водонефтяной эмульсии на площади 480 кв. м

Объем вытекшей нефти составил 800 кг

ТАСС, 15 декабря. Утечка водонефтяной эмульсии произошла из устья нефтяной скважины в Альметьевском районе Татарстана, площадь разлива составила 480 кв. м. Об этом сообщает главное управление МЧС по республике. Информация об утечке водонефтяной эмульсии, которая произошла в поселке Нижняя Мактама, поступила в ведомство 15 декабря.

"По прибытии оперативной группы Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что произошел разлив водонефтяной эмульсии с содержанием 2% нефти из устья скважины. Площадь разлива составила 480 кв. м. Объем вытекшей водонефтяной эмульсии составляет 50 куб. м (что в пересчете составляет 800 кг нефти)", - отмечается в сообщении.

На реке Мактаминка организована временная нефтеловушка. К работам привлекли 37 человек и 25 единиц техники. "Ориентировочное время завершения работ с учетом завоза чистого грунта - 17 декабря", - говорится в сообщении.