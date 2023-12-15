В Париже в "Диснейленде" произошел пожар в ресторане

По предварительным данным телеканала BFMTV, пострадавших нет.

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Возгорание было зафиксировано в ресторане, расположенном на территории парижского парка аттракционов "Диснейленд". Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его информации, огонь "охватил крышу здания". Посетители и персонал были незамедлительно эвакуированы.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место прибыли пожарные расчеты. Эксперты устанавливают причины возникновения огня.

В 2022 году "Диснейленд" посетили около 15 млн человек, значительная часть которых - иностранные туристы. В настоящий момент в парке работают свыше 16 тыс. человек.