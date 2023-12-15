Конфликт со стрельбой произошел в центре Хасавюрта

Никто не пострадал

МАХАЧКАЛА, 15 декабря. /ТАСС/. Драка двух молодых людей переросла в конфликт со стрельбой из травматического оружия в центре Хасавюрта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Дагестана.

"Накануне между двумя молодыми людьми была драка без оружия, после которой один из них с сотрясением [головы] был доставлен в больницу. Сегодня вышли сторонники с той и другой стороны. Никто не пострадал. Была стрельба из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.

По данным администрации Хасавюрта, в конфликте в одной из сторон приняли участие жители соседнего села Новосаситли.

"На место прибыли сотрудники правоохранительных органов для пресечения нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении городской администрации.

Как позднее уточнила руководитель пресс-службы МВД по региону Гаяна Гариева, по предварительной информации, драка завязалась из-за отказа возвращать деньги за телефон между охранником на рынке в Хасавюрте и владельцем магазина гаджетов, после которой последнего доставили в больницу, а охранника - в отдел полиции. Гариева добавила, что массовой драки удалось избежать. "Выстрелы в воздух (на видео), произвел сотрудник полиции с целью остановить конфликтующую толпу", - написала она в своем Telegram-канале.