Сальдо заявил, что Генический округ Херсонской области под сильным ракетным обстрелом ВСУ

Российская ПВО уничтожила не менее 15 ракет

ГЕНИЧЕСК, 15 декабря. /ТАСС/. Генический округ Херсонской области находится под ракетным обстрелом со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Генический округ сейчас под сильным ракетным обстрелом противника. На данный момент сбито уже не менее 15 целей. Дорогие земляки, на землю падают осколки и обломки - будьте осторожны! Ракетная опасность не отменена!" - написал он в своем Telegram-канале.

Как передает корреспондент ТАСС, на Арабатской стрелке прозвучало еще два взрыва.