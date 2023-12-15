В Белгородской области без света из-за непогоды остаются более 1,1 тыс. человек

В ликвидации последствий задействовали 32 человека и 10 единиц техники

БЕЛГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. жителей Белгородской области остаются без электроэнергии после обрывов на линиях электропередачи из-за снегопадов и ледяных дождей. Аварии на сетях ликвидируют в 10 населенных пунктах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Работы по устранению последствий непогоды продолжаются. По состоянию на 20:00 электроснабжение нарушено в 10 населенных пунктах области. Без света остаются 1 180 жителей в Алексеевском, Валуйском и Шебекинском городских округах. Отключено 4 воздушных линии и 35 трансформаторных подстанций", - написал он.

По словам губернатора, планируемое время восстановления электроснабжения - 23:00. "В работе задействовано 8 бригад, 32 человека и 10 единиц техники", - проинформировал Гладков.

Ранее губернатор сообщал, что мокрый снег с дождем и перепады температуры воздуха привели к нарушению электроснабжения в 73 населенных пунктах, восьми котельных, четырех школах, четырех детских садах и двух объектах здравоохранения, что затронуло более 10 тыс. жителей.