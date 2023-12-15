В Петербурге задержали пять человек за запуск дрона для фотосессии без разрешения

Задержанного в их числе водителя машины также привлекли к ответственности за фальшивые номера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Пять человек задержали за запуск квадрокоптера без специального разрешения в парке Сосновка в Петербурге, а также за фальшивые номера на автомобиле, сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале.

"Сегодня, получив сообщение о том, в парке Сосновка неизвестные на микроавтобусе с иностранными номерами запускают квадрокоптер, патрульный наряд вневедомственной охраны Росгвардии на месте происшествия задержал трех девушек в возрасте 22 и 33 лет и двух мужчин 30 и 33 лет, один из которых, не имея разрешения, управлял БПЛА. Рядом находился автомобиль Volkswagen Transporter с поддельными регистрационными номерными знаками иностранного государства, закрепленными поверх российских", - говорится в сообщении.

Задержанных привлекли за нарушение правил использования воздушного пространства, а водителя иномарки привлекли еще к административной ответственности за фальшивые номера. Молодые люди объясняли, что это все было задумано ими для проведения фотосессии.