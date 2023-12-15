В Ингушетии один человек пострадал в результате стрельбы из автомобиля

Полиция устанавливает участников инцидента

МАГАС, 15 декабря. /ТАСС/. В селе Сурхахи один человек с ранениями госпитализирован после стрельбы из автоматического оружия из автомобиля, сообщается в Telegram-канале МВД по Ингушетии.

"Около 19:00 на окраине села Сурхахи неизвестные, передвигавшиеся на автомашине Lada Priora белого цвета, произвели несколько выстрелов, предположительно из автоматического оружия, в автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 39-летний житель Назрани. Водитель иномарки с несколькими огнестрельными ранениями госпитализирован в реанимационное отделение ингушской республиканской клинической больницы", - говорится в сообщении.

Полиция разыскивает всех причастных к происшествию.