В Геническе произошли взрывы

Работает система ПВО, передает корреспондент ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 15 декабря. /ТАСС/. В Геническе в Херсонской области уже больше часа фиксируют взрывы. Работает система ПВО, передает корреспондент ТАСС.

Как ранее сообщил губернатор Владимир Сальдо, Генический округ находится под сильным ракетным обстрелом, сбито не менее 15 целей. Его пост в Telegram-канале был опубликован в 21:21 мск.

Первый взрыв произошел около 20:40, после публикации губернатора прозвучало по меньшей мере еще шесть взрывов.

В беседе с ТАСС глава Генического муниципального округа Елена Терских отметила, что пока данных о пострадавших и разрушениях не поступало.