Аксай в Ростовской области остался без света, воды и тепла из-за аварии

Население города составляет более 40 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Аксай в Ростовской области, где проживает более 40 тыс. человек, остался без электроснабжения из-за ледяного дождя, в связи с аварийными ситуациями на электросетях не работают котельные и остановлено водоснабжение. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Аксайского района.

"Город Аксай без света, за исключением улицы Луначарского. Аварийные отключения произошли на высоковольтных и низковольтных линиях из-за падения обледеневших веток и провисания проводов. Ориентировочно на устранение аварийных ситуаций потребуется шесть-восемь часов. Из-за отсутствия электроэнергии не работают котельные. Часть из них запитаны от генераторов, остальные планируют запитать от аварийных источников электроснабжения. Из-за отсутствия электроснабжения не работает водоносная станция третьего подъема, остановлено водоснабжение Аксая", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации властей, аварийные бригады устраняют аварийные ситуации на электросетях, питающих станицы Ольгинская и Старочеркасская, хутора Нижне- и Верхнеподпольный, Рыбацкий, Алитуб, Валовый, Мишкинское и Щепкинское поселения.

"На линии, которая обслуживает поселок Рассвет, завершаются работы. Работает бригада на линии, которая обслуживает поселки Золотой Колос и Ковалевка. Также работают бригады на линиях, которые обслуживают поселок Водопадный, хутор Камышеваха, поселок Темерницкий. [Всего] 32 фидера (линии) 10 кВ отключено по Аксайскому району. Все эти аварийные ситуации возникли сегодня", - добавили в администрации.

В помощь энергетикам Ростовской области приехали бригады из Тамбова, Волгограда, Волгодонска, Сальска, Краснодара.

О непогоде в регионе

В Ростовской области продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя, обрушившегося на регион в ночь на 11 декабря. В результате непогоды повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в травмпункты Ростовской области. ГУ МЧС России по региону продлило штормовое предупреждение до субботы из-за гололеда и ветра до 18 м/с.