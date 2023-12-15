Летевшие из Москвы в Волгоград самолеты ушли на другие аэродромы из-за непогоды

В регионе наблюдаются ледяной дождь и ветер порывами до 17 м/с

ВОЛГОГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Пассажирские самолеты трех авиакомпаний - "Победа", "Сибирь" и "Аэрофлот", следовавшие из Москвы в Волгоград, ушли на запасные аэродромы в Саратов и Самару по метеоусловиям. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"По метеоусловиям волгоградского региона (ледяной дождь и ветер порывами до 17 м/с) командиром воздушного судна авиакомпании "Сибирь" S72143 принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова. Также в Саратов перенаправлен рейс авиакомпании "Победа" DP6969 из Москвы. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU1186 перенаправлен в Самару", - сказала Голодова.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Волгограда, в настоящий момент в волгоградском аэропорту по метеоусловиям задерживается рейс в Санкт-Петербург, также задерживается прилет самолетов из Самары и Саратова.

По данным волгоградского Гидрометцентра, в регионе до понедельника ожидаются морозы, снег, мокрый снег, гололед, а 18 декабря в областном центре прогнозируется плюсовая температура и снег с дождем.