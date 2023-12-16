УФНС России по Москве оставило в силе налоговые требования к Блиновской

Блогеру придется выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму 1,4 млрд рублей, сообщила ее адвокат

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Управление ФНС России по Москве оставило в силе решение о налоговых требованиях, заявленных к блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. Как уточнила ТАСС адвокат блогера Наталия Сальникова, Блиновская должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени на общую сумму 1,4 млрд рублей.

"Накануне вышло апелляционное решение УФНС по Москве о том, чтобы оставить в силе налоговые требования к моей подзащитной. <...> Что в итоге составляет 1 млрд 407 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По словам адвоката, таким образом решение налогового органа вступило в силу. Защита блогера рассчитывала на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза. "Однако аргументы защиты учтены не были", - резюмировала Сальникова.