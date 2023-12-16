Минобороны РФ: над Крымом уничтожили еще шесть украинских беспилотников

Киев пытался атаковать объекты на территории полуострова, заявили в ведомстве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории Крыма, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

"15 декабря в период с 23:00 до 23:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Крыма. Дежурными средствами ПВО уничтожены еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО уничтожили над Крымом 26 украинских беспилотников.

В новость внесена правка (00:42 мск) - передается с изменениями относительно количества БПЛА.