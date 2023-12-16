В Иркутске восстановили движение после коммунальной аварии и массового ДТП

На Кайской горе установили предупреждающие знаки

ИРКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта восстановили в Иркутске, где накануне из-за аварии на сетях холодного водоснабжения произошло массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"Последствия массового ДТП, которое произошло в Иркутске вечером 15 декабря, устранены, движение по Кайской горе восстановлено. Сейчас на месте установлены предупреждающие знаки, дежурят экипаж ГИБДД, а также техника МУП "Иркутскавтодор" для подсыпки <...> участка дороги", - говорится в распространенном сообщении.

Выясняются обстоятельства происшествия. "Сейчас разбираемся в причинах, даем оценку срокам реагирования на коммунальную аварию. Поручил всем службам усилить работу по контролю состояния инженерных объектов, МУП "Иркутскавтодору" - увеличить объемы посыпки дорог областного центра отсевом, на наиболее сложных участках счищать наледь", - процитировали в пресс-службе администрации мэра Иркутска Руслана Болотова.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Надзорный орган даст оценку исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Вылившаяся накануне на проезжую часть вода при температуре минус 31 градус быстро образовала наледь. По последним данным, участниками аварии стали 22 автомобиля, в том числе рейсовый автобус и грузовые машины. Был перекрыт проезд в один из микрорайонов города. В ДТП пострадали два человека, один был госпитализирован, второй от госпитализации отказался. Администрация города и оперативные службы организовали эвакуацию автомобилей, две фуры уехали самостоятельно. Ночью все поврежденные машины убрали с дороги.