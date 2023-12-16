В Оренбургской области в результате ДТП погиб один человек

Еще шестеро пострадали

ТАСС, 16 декабря. Один человек погиб, шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Шарлыкском районе Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"16 декабря около 03:21 (01:21 мск) на межпоселковой дороге между селами Радеевка и Бобровка произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Kia Ceed. В результате ДТП мужчина 1998 года рождения скончался на месте, шесть человек доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.