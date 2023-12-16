В Амурской области суд оштрафовал арбитра турнира по ММА, на котором погиб подросток

Сумма штрафа составила 400 тыс. рублей

ТАСС, 16 декабря. Экс-президент Амурской федерации смешанных единоборств (ММА), выступавший судьей турнира, где погиб подросток, приговорен к штрафу в 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.

"Белогорский городской суд Амурской вынес приговор гражданину Зливко <…>. Он признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

4 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе Белогорска проводились спортивные соревнования по смешанному единоборству. Обвиняемый, являясь организатором мероприятия, главным судьей и рефери в проводимых поединках, допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних без боксерских шлемов открытого типа, являющихся обязательными в возрастной группе 16-17 лет. В результате поединка один из спортсменов получил травму, несовместимую с жизнью, и скончался.

Приговор не вступил в законную силу, добавили в суде.