Суд на Урале арестовал бывшего врио зампреда правительства Забайкалья за мошенничество

Чиновника взяли под стражу до 23 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга на 10 суток арестовал бывшего врио заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга Орловой Т. М. от 16.12.2023 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дубровина Игоря Валентиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сроком на 10 суток, то есть по 23.12.2023", - говорится в сообщении.

Ранее следователи ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области задержали фигуранта дела в Чите в порядке ст. 91 УПК РФ. Самолетом он был доставлен в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По месту его жительства и работы были проведены обыски.

По сведениям начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, чиновник подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере в тот момент, когда работал в Екатеринбурге.

До этого на официальном портале Забайкальского края появилось сообщение, что исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Игорь Дубровин освобожден от должности "за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему".