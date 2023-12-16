В Артеме из-за аварии без электричества остались почти 4 тыс. человек

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 16 декабря. Аварийное отключение электроэнергии произошло в приморском городе Артеме, начата проверка. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

"Прокуратура города Артема организовала проверку по факту аварийного отключения электроснабжения. 16 декабря без коммунального ресурса остались более 3 800 жителей 31 многоквартирного дома, 74 частных домовладений", - говорится в сообщении.

В настоящее время сетевая организация проводит восстановительные работы. На территории городского округа организована работа телефонной горячей линии.