В Новошахтинске после непогоды восстановили подачу электроэнергии

Кроме того, восстановлена работа двух городских насосных станций

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение, которое было нарушено из-за непогоды, восстановили в Новошахтинске Ростовской области. Кроме того, восстановлена работа двух городских насосных станций, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков в своем Telegram-канале.

"Новошахтинск. Электроснабжение восстановлено. Насосная станция запущена, идет опрессовка и заполнение системы", - написал он.

Кроме того, по словам министра, в Зернограде, где ограничено водоснабжение, к 18:00 мск субботы планируется устранить поломку насосного оборудования на насосной станции, затем приступить к опрессовке и запуску систем водоснабжения, в Гуково пять из семи остановленных ранее котельных подключили к резервным источникам питания.

Ранее министр сообщал, что в связи с аварийным отключением электроснабжения было ограничено водоснабжение Новошахтинска.