В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге начали поступать в 11:17 по местному времени (12:17 мск). В течение 20 минут тревога распространилась на все перечисленные регионы.

Позднее тревогу отменили. В Днепропетровской области воздушная тревога длилась 40 минут, в остальных регионах - около 20 минут. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее тревога уже объявлялась в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

В новость внесены изменения (13:12 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.