В Москве возбудили еще одно дело после нападения на полицейского на территории "Садовода"

В СК сообщили, что на территории комплекса проводятся следственные действия

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. СК возбудил еще одно уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения на полицейского на территории рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы и массовых угроз в адрес правоохранителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Также по факту хулиганских действий, произошедших на территории торгового комплекса, следователями столичного СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что в настоящее время на территории комплекса проводятся следственные действия. "Устанавливаются все лица, причастные к умышленному применению насилия в отношении граждан, в том числе и должностных лиц органов полиции", - добавили в главке.